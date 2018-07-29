На Львовщине пьяный депутат устроил ДТП с автобусом: есть жертва

В субботу, 28 июля, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

По данным журналистки Викторий Балицкой, автомобиль, за рулем которого был Сокальского горсовета Василий Петрушка, столкнулся с автобусом, а затем сбил пожилую велосипедистку 72 лет, которая скончалась в результате полученных травм.

При этом в крови депутата было обнаружено 1,5 промилле алкоголя, пишет она в Facebook.

"Он является депутатом сокальського горсовета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице Сокаля (если верить данным его декларации и информации в сети). Возраст 43 года", — рассказала журналистка.

В то же время пассажиры автобуса не пострадали. Сам Петрушка госпитализирован.

Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил насмерть двух женщин.