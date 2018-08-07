Под Одессой авто въехало в толпу протестующих

В Беляевском районе Одесской области машина въехала в группу участников акции протеста.

Как сообщила пресс-служба полиции, водитель Daewoo не подчинился их требованиям и поехал в толпу на пешеходном переходе.

После того, как водителя попытался остановить полицейский, тот наехал ему на ногу, в результате чего "коп" получил травму.

Нарушителя задержали. Решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в

Единый реестр досудебных расследований по статье 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") УК Украины.

Накануне в Днепре мужчина вручил своему товарищу гранату Ф-1 и выдернул чеку.

Мужчина, удерживая спусковой механизм боеприпаса, позвал на помощь. На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и скорая.

Позже выяснилось, что боеприпас не имел взрывчатого вещества.