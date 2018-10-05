В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео

Задержанных избивали, требуя деньги / скриншот из видео

На одной из станций метро Харькова разоблачили группу полицейских, которые, пользуясь служебным положением, под безосновательными предлогами задерживали граждан, а затем, угрожая им физическим воздействием, требовали и получали от них деньги.

Харьковскую полицию уведомили о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро. Информация немедленно была передана в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает "УНИАН".

"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из перемен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от задержанных деньги", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

Всего причастных к вымогательству четверо - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

Сообщников преступной схемы задержали силами Харьковского УДВБ и ГУНП, под процессуальным руководством областной прокуратуры. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ взяли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы, за непривлечение ее к административной ответственности.

Сейчас задержанным объявлено подозрение по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, заместителю начальника – круглосуточный домашний арест.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено применение физической силы харьковскими полицейскими к неизвестному мужчине. Позднее оказалось, что "служители порядка" избивали мужчину сугубо ради развлечения. В полиции начали служебное расследование, копов отстранили от службы.