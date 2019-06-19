Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 19 июня, будет с непродолжительными дождями (а местами и с грозами) почти на всей территории страны, кроме севера и центра.

Ветер преимущественно дует с северо-востока, 3-8 м/с.

На термометрах ожидаются отметки +26-31 градус. Прохладнее всего на западе страны, на высокогорье Карпат и вовсе +20-25 градусов. Жарче всего на юге – до 34 градусов.

Погода в Киеве сегодня, 19 июня, жаркая и без осадков Днем прогнозируется до +28-30 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 19 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на неделю в Украине обещает африканскую жару. При этом синоптик назвала дату отступления жары в Украине. Ждать осталось недолго.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.