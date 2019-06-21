"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода

Сегодня в ряде регионов Украины будет экстремальная погода, сообщили в Гидрометцентре / facebook.com/mailolegid

В пятницу, 21 июня, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

До воскресенья, 23 июня, на большей части территории Украины будет чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня днем в южных, восточных и в большинстве центральных областей нашей страны местами температура может достичь отметки в +36 градусов.

"…21-23 июня в Украине, кроме западных, большинства районов Житомирской, Винницкой и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отметили в Гидрометцентре.

Сегодня в ряде регионов Украины будет экстремальная погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 21 июня, в Киеве будет свирепствовать жара — днем температура воздуха ожидается +31…+33 градуса, осадки не прогнозируются. Эксперт добавила, что, по предварительным данным, 26 июня в столице температура снизится до +25…+28 градусов.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы, снова снизится температура воздуха, а потом будет комфортная температура.