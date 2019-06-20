В Киеве будет свирепствовать жара — синоптик

В Киеве в пятницу будет свирепствовать жара, предупредила синоптик / sunhome.ru

В пятницу, 21 июня, в Киеве будет свирепствовать жара — днем температура воздуха ожидается +31…+33 градуса, осадки не прогнозируются.

По предварительным данным, 26 июня в столице температура снизится до +25…+28 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что ближайший дождь в Киеве ожидается 24-го июня.

"Грозовые дожди 21-го июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, с шквалом или градом. Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и вечером — на Одесчину...", — предупредила синоптик.Ранее завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы, снова снизится температура воздуха, а потом будет комфортная температура.