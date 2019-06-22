Укрэнерго грозит веерными отключениями света из-за жары

22 июня 2019, 17:27

Предприятие уже обратилось в связи с чрезвычайной ситуацией в СНБО.

укрэнерго
Укрэнерго предупреждает о вероятных веерных отключениях света / 112.ua

Госпредприятие Укрэнерго сообщает о вероятности возникновения в Украине чрезвычайной ситуации по причине высокой температуры воздуха на протяжении долгого периода времени.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что в последние две недели в стране держаться рекордные температурные показатели и сложилась угрожающая ситуация с производством и потреблением электроэнергии. Максимальное количество израсходованной энергии составило 17 935 МВт.

Читайте такжеВ Минздраве посоветовали, как пережить испепеляющую жару летомВ Укрэнерго констатировали, что в случае дальнейших неизменно высоких температур несколько блоков ТЭС перестанут работать. Данная ситуация может привести к веерным отключениям света по всей стране. На госпредприятии уточняют, что для целостности работы энергосистемы отключение будет производится по графикам.

В связи с экстренными мерами могут быть выведены из ремонта Трипольская, Змиевская ТЭС ПАО Центрэнерго и ТЭС Донбассэнерго, а также газомазутные блоки ТЭС.

На предприятии подчеркивают, что чрезвычайная ситуация требует бесперебойной подачи угля. Заявление уже направлено на рассмотрение в СНБО.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 26 июня, в Киеве снизится температура воздуха — ослабится жара.

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