Синоптик спрогнозировала ослабление жары в Киеве: названа дата

В Киеве 26 июня ослабится жара, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 26 июня, в Киеве снизится температура воздуха — ослабится жара.

В воскресенье и понедельник, 23-24 июня, возможен дождь с грозой, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, на выходных — 22-23 июня и в понедельник в столица "будет тяжело дышать", поскольку температура превысит отметку в +30 градусов.

"Во вторник (25 июня — Ред.) намек на ослабление жары, в среду — ослабление жары. Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник", — сообщила синоптик.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 26 июня днем температура составит +26…+28 градусов, ожидается дождь с грозой.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы, снова снизится температура воздуха, а потом будет комфортная температура.