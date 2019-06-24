Дожди и пекло до +35 градусов: синоптик объявила, когда похолодает в Украине

Синоптик объявила, когда похолодает в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 24 июня будет жаркой. Ниже +30 градусов будут показывать лишь термометры западных регионов – но лишь на 1-5 градусов.

Значительных осадков не наблюдается по всей Украине. При этом, по данным Укргидрометцентра, кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с в западных, северных, центральных областях и в Одесской области.

Температура днем, в среднем, +28-33 градусов. Жарче всего, по данным синоптика Натальи Диденко, будет на востоке и на юге – до +35 градусов.

Погода в Киеве 24 июня обещает до +32 градусов и местами дожди.

Похолодание до +29 градусов днем придет в Украину не раньше среды, спрогнозировала Диденко.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 24 июня

Как сообщалось, народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине. В нашей стране не скоро снизится температура, сообщил эксперт.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.