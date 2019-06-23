Народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине

В нашей стране не скоро снизится температура, сообщил эксперт.
В Украине в июле и на протяжении части августа не ожидается серьезное снижение температуры воздуха — прогнозируется жара.
Температура составит около +30 градусов, сообщает Апостроф со ссылкой на данные народного синоптика Леонида Горбаня.
По словам собеседника, жара прекратится во второй половине августа.
"…жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа", — заявил эксперт.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 22, 23 и 24 июня в Киеве температура превысит отметку в +30 градусов. Также она сообщила, что 26 июня в столице ослабится жара.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Вазира Мартазинова рассказала, что в нашей стране лето стало короче.