Народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине

В июле и на протяжении первой части августа в Украине будет жарко, спрогнозировал народный синоптик / Zn.ua

В Украине в июле и на протяжении части августа не ожидается серьезное снижение температуры воздуха — прогнозируется жара.

Температура составит около +30 градусов, сообщает Апостроф со ссылкой на данные народного синоптика Леонида Горбаня.

По словам собеседника, жара прекратится во второй половине августа.

"…жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа", — заявил эксперт.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 22, 23 и 24 июня в Киеве температура превысит отметку в +30 градусов. Также она сообщила, что 26 июня в столице ослабится жара.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Вазира Мартазинова рассказала, что в нашей стране лето стало короче.