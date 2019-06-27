Под Киевом водитель мотороллера покусал копа

Нарушитель неадекватно себя вел и покусал патрульного / facebook.com/MVS

В городе Белая Церковь в Киевской области водитель мотороллера укусил патрульного полицейского.

Патрульные остановили мужчину на мотороллере марки Honda DIO, который ночью передвигался без включенных фар, и без шлема, чем и нарушил ПДД, сообщила пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви на своей странице в Facebook.

Стражи порядка поехали за водителем, остановили его во дворе жилого дома. Выяснилось, что у него не было при себе паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства. Пассажирка пообещала подняться в квартиру и принести документы. Пока женщина искала их, водитель сознался, что у него вовсе нет водительского удостоверения.

Мужчина уверял патрульных, что является опытным водителем, и находится за рулем мотороллера в течение 12 лет и никогда не попадал в ДТП.

В то время пассажирка принесла паспорт водителя. При составлении административных материалов женщина не дала возможность ознакомиться с документами, просила. Она хотела, чтобы всю информацию стражи порядка читали из паспорта в ее руках, а потом забрала документы и побежала к подъезду.

Водителю полицейские предложили подойти к служебному авто патрульных для проверки его данных и оформления административных материалов, на что он категорически отказался.

Попы попытались доставить мужчину в участок для установления личности, но он стал сопротивляться, хватать патрульных за одежду, а затем и вовсе впился зубами в руку патрульного.

За "насилие в отношении работника правоохранительного органа" на водителя завели уголовное дело. Кроме того, патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции).

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