Секретарь СНБО рассказал, введет ли Киев визовый режим с Россией

Александр Данилюк / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступил против визового режима с РФ.

Соответствующую информацию он озвучил в интервью порталу Левый берег. По мнению Данилюка, на данный момент нет никакой необходимости вводить визовый режим с Россией.

"Если будет политическое решение - будем его анализировать, что даст практическое его применение", − отметил он.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему нужно вводить визовый режим с РоссиейТакже секретарь СНБО уверен, что украинские санкции против РФ и в дальнейшем будут продлеваться.

"Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", − подытожил Данилюк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил новый состав СНБО − во главе с Александром Данилюком.