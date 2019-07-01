На Сумщине пьяный мужчина исполосовал ножом лицо 4-летней девочке

В Сумской области мужчина изрезал ножом девочку / Фото: nikvesti.com

В городе Ямполь Сумской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом лицо 4-летней девочке.

Правоохранителям позвонил мужчина, который сообщил о четырехлетней девочке с раной на лице. Заявителю маленькая объяснила, что ее ножом "порезал дядя", сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

"Как удалось установить, в тот день женщина вместе с ребенком пришла к своей матери пенсионерке. Вместе они начали распивать алкогольные напитки. Затем к ним присоединился общий знакомый. На некоторое время мать девочки вышла во двор, оставив ребенка вместе с бабушкой и мужчиной. Именно тогда он неожиданно ударил малышку ножом по лицу. Вернувшись и увидев окровавленную дочь, мать схватила ее и выбежала во двор. Там между ней и знакомым возникла ссора, свидетелями которой стали соседи. Они и вызвали полицию", - рассказал инспектор ювенальной превенции Ямпольского отделения полиции Петр Полищук.

Врачи доставили девочку в больницу, где и наложили на глубокую рану около 2 сантиметров швы.

В полиции отметили, что мать девочки неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Правоохранители и соответствующие социальные службы решают вопрос об изъятии ребенка из семьи, а у матери есть все шансы быть лишенной родительских прав, если она не станет на путь исправления.

Ранее четыре маленькие девочки сгорели в Одесской области.