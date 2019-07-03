Украину зальет дождями: синоптики назвали даты

Украину зальет дождями, предупредили синоптики / фото: kievskaya.com.ua

С пятницы по понедельник, 5-8 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди.

В большинстве регионов 5 и 6 июля будут дожди с грозами, а максимальная температура составит +29 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 7 июля большую часть нашей страны также накроют дожди, однако грозы не прогнозируются.

В Гидрометцентре добавили, что 8 числа по всей территории, кроме захваченного Крыма, будут осадки.

На западе Украины 5 июля днем температура прогнозируется +22…+24, в центре может достичь отметки в +27 градусов, на севере — не превысит +23, а на востоке будет около +25 градусов.

На следующий день в центре температура может немного снизиться — максимальная не превысит +26, а на севере немного повыситься и достигнуть отметки в +24.

На западной части украинской территории 7 июля и на севере днем ожидается до +25, в центре — до +28, на востоке — до +29, а на юге температура может составить +31 градус. Потом — 8 июля — ожидается небольшое снижение температуры.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань утверждал, что в июле-2019 в Украине будет жара. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — говорил, что этот месяц не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле в нашей стране будет температурная аномалия — на протяжении второго месяца лета средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.