Под Станицей Луганской пылает заминированный лес: пострадал один человек

Спасателям нужно разминировать лес, чтобы потушить огонь / Открытые источники

3 июня возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества разгорелся масштабный пожар.

Площадь возгорания – 20 га, вспыхнула лесная подстилка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Потушить возгорание специалисты не могут, так как лес заминирован.

Чтобы предотвратить распространение огня, территорию стали опахивать, но тракторист лесного хозяйства наткнулся на мину, получил контузию и ранение руки.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности.

По состоянию на 7:00 4 июля до места пожара направлено 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 чел. л/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 ед. техники.

Ранее были обнародованы фото Нотр-Дама через месяц после пожара.