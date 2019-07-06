Шесть регионов Украины накроют грозы и шквалы — синоптики

Шести областям Украины грозит непогода / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в субботу, 6 июля, часть востока и юга нашей страны накроет непогода.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях будут грозы и шквалы, предупредили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, на Харьковщине, на Луганщине и на Донетчине днем температура составит +22…+24 градуса.

На Запорожье и на Николаевщине прогнозируется +25…+27, а на Херсонщине — +26…+28.

"6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с…", — предупредили в Гидрометцентре.

/ Скриншот c meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким. В Укргидрометцентре сообщали, что в июле ожидается температурная аномалия.