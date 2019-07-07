В Одессе неизвестный захватил заложницу, полиция начала переговоры

В воскресенье, 7 июля, в Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, В городе введена спецоперация Гром.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем. Принимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", – рассказали в полиции.

Как сообщили Думской очевидцы, заложницу удерживают в учреждении Готiвочка.

Напомним, ранее в Киеве бандиты взяли в заложники пассажиров маршрутки.