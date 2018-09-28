В Киеве бандиты взяли в заложники пассажиров маршрутки

В пятницу, 28 сентября, в Киеве трое неизвестных, вооруженные пистолетам и ножами, захватили маршрутку с пассажирами.

На остановке "Корсунь Шевченковский" в маршрутку сели трое мужчин.

"У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказала изданию Вести родственница одного из ребенка, который находился в салоне маршрутки

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Возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция и изъяла оружие. Злоумышленников доставили в Голосеевское управление полиции.

Маршрутка должна была следовать рейсом Киев — Городище.