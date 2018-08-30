В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники четверых детей

Мужчина взял в заложники детей / @UA.KyivPolice

В четверг, 30 августа, в Святошинском районе Киева, правоохранители обезвредили мужчину, который в результате семейной ссоры забаррикадировался в квартире с детьми и угрожал применить оружие.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сигнал поступил по телефонному звонку женщины. Она сообщила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных.

Правоохранители задержали мужчину, дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получил команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Решается вопрос о открытии уголовного производства.

В полиции также рассказали, что вооруженный мужчина забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет.

Напомним, ранее в Службу безопасности Украины и Национальную полицию поступили письма с угрозой убить ряд детей, которые, якобы, находятся в заложниках у автора письма.