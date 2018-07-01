СБУ проверяет письмо с угрозами убить детей-заложников

1 июля в Службу безопасности Украины и Национальную полицию поступили письма с угрозой убить ряд детей, которые, якобы, находятся в заложниках у автора письма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют полученную информацию в том числе и по статье "Мошенничество"; это связано с тем, что все имена и фамилии якобы похищенных детей взяты с сайта, где публикуется информация о детях, находящихся в розыске.

"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", – отмечают в силовом ведомстве.

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное следствие.

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Напомним, в Москве вооруженный неизвестный удерживает в заложниках персонал и нескольких покупателей магазина "Дикси". Он требует 300 тысяч рублей и представителя ФСБ.