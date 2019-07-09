Детективы НАБУ задержали руководителя Фонда госимущества – СМИ

Виталий Трубаров / 112.ua

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров задержан детективами НАБУ.

Как сообщил Экономической правде источник в Кабинете министров, проходят обыски и выемка документов.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - добавил источник.

Отметим, что вице-премьер Павел Розенко в своем Facebook прокомментировал новость о задержании Трубарова и опубликовал фото, на котором руководитель ФГИУ присутствует на заседании правительственного комитета.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм ... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета присутствует?", - написал он.

/ Фейсбук П.Розенко

Напомним, ранее Генеральная прокуратура начала уголовное производство о незаконной приватизации части здания Министерства агрополитики. Одним из подозреваемых по делу проходил Виталий Трубаров.