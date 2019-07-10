Повесился из-за телефона: в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собой

Школьник лишил себя жизни, накинув на шею веревку / flickr.com

В Тернопольской области 12-летний Сергей покончил с собой в летней кухне. Мальчика нашел отец, он снял его с петли, вызвал скорую, но пришедшие врачи смогли только констатировать смерть.

Шестиклассник жил с отчимом и братом, его мама была на заработках. Правоохранители считают, что мальчик мог повеситься из-за взбучки родителей, передают Факты.

"Нам удалось узнать, накануне трагедии сначала мама, а потом и отчим отчитали Сережу за разбитый смартфон. Дело в том, что за короткое время мальчик случайно разбил уже вторую дорогую мобилку. Видимо то, что его отругали, он принял близко к сердцу", - отметил пресс-офицер полиции Тернопольскойобласти Сергей Крета.

Соседи утверждают: семьи благополучная, отчим всегда ладил с пасынками.

"Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них былипостоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы", - отметил Крета.

Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве как основную, и открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Ранее в Киеве пропавшего студента нашли повешенным.