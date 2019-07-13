Приговор: Сеть взорвал новый реалистичный трейлер Слуги народа

Слуга народа отправил злоумышленников за решетку / Фото: скриншот из видео

Студия Квартал 95 обнародовала трейлер четвертого сезона Слуги народа, где зрители увидят события после выборов президента, а именно роспуск новым главой государства на инаугурации Верховной Рады.

Ролик начинается с беседы олигархов, которые смотрят и активно обсуждают инаугурацию Владимира Зеленского. Видео опубликовано в YouTube.

В ходе беседы один из собеседников отмечает, что его кумовья из правоохранительных органов уже не поднимают трубки — переобулись.

Впоследствии в зал забегает спецназ, и авторы дают две версии развития событий. Сначала вся ситуация видится зрителю банальным праздничным розыгрышем к дню рождения. А по другой версии – силовики арестовали олигархов, и они оказались за решеткой.

В комментариях под видео пользователи преимущественно восторженно восприняли трейлер Слуги народа. Некоторые предположили, что показано два развития событий, поскольку решить должны избиратели на выборах 21 июля.

"Ну таких предвыборных роликов еще не было, вот это даа...", "Это не сериал. Это анонс что будет после выборов в Раду. А какая из двух концовок- зависит от нас, как проголосуем 21", "Ну все вешайтесь господа коррупционеры, он идет за вами!", "Самая креативная предвыборная компания в истории. :) Политологи мира будут изучать, а ребят будут приглашать в выборные кампании по миру. Нарасхват", "Мои зрачки обрадовались, когда я это увидела", "Обалденно! В сериале этого момента, кажется, не было. Неужели специально сняли? Ай молодцы!", "Ай, молодец. Я недооценил уровень Зекоманды! Это будет нокаут для старой власти", - написала интернет-публика.

Напомним, снимавшие драму и комедию владельцы студии Квартал 95 решили попробовать себя в новом жанре и снять детективный сериал с компанией Drive Production.