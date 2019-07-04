Мышеловка для кота: квартал 95 снимает свой первый детектив

Мышеловка для кота: сюжет, актеры, дата выхода сериала / 1+1

Снимавшие драму и комедию владельцы студии Квартал 95 решили попробовать себя в новом жанре и снять детективный сериал с компанией Drive Production.

Режиссером нового сериала, премьера которого состоится на 1+1 стал Михаил Савин, который снимал Сватов, Слугу народа, 8 свиданий и Любовь в большом городе.

Он признался, что для начала съемок около года пришлось редактировать и подгонять сценарий, а потом работать в поте лица.

Главные роли в проекте сыграют Дмитрий Суржиков (журналист), Татьяна Коновалова (учительница) и Константин Темляк (студент). Тройку азартных олигархов, которые задумывают игру над человеческими судьбами, воплотят на экране Сергей Сипливый, Андрей Романий и Евгений Ковирзанов.

Сюжет будет сосредоточен на студенте, учительнице и журналисте, которые попали в таинственную "игру" с очень высокими ставками. Они получают по миллиону долларов, и смогут получить еще три миллиона, если ответят на хитрые махинации своих "благодетелей".

Константин Темляк / открытые источники

Так что, разобравшись, что к чему, мышки, которыми они становятся, начинают "игру" со своими котами. Тут-то и пригодится журналистский талант журналиста (Суржикова), и знакомые его коллег по несчастью.

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Студента сыграл молодой и перспективный актер Константин Темляк, который засветился пока только в четырех проектах (Мотылек 2013 год, Киборги 2017 год, Неисправимые 2017 год и Сиделка 2018 год). Молодой парень хорошо вникнул в жизнь своего героя и смог с точностью передать его переживания и жизненные позиции.

С ролью учительницы прекрасно справилась Татьяна Коновалова. За спиной этой актрисы участие в более чем тридцать работ в кино. Она много лет трудится в театре и на кастинге сразу была главной претенденткой.

Мышеловка для кота: съемки в Киеве / 1+1

Журналиста сыграл Дмитрий Суржиков, который известный по множеству своих работ в кино, и в том числе ролью Дмитрия Васильева Сурикова в Слуге народа. Его харизматическая натура оказалась весьма кстати в этой роли.

"Изначально в этом проекте мне предложили роль олигарха. Но в итоге я играю некогда успешного журналиста Морозова, который временно оказывается безработным. Он уже устойчив к стрессам, к разным колебаниям в жизни, и когда становится внезапным обладателем одного миллиона долларов, сразу понимает, что замешан в какой-то авантюре и начинает собственное расследование. Как бы я себя повел, если бы неожиданно нашел такую сумму? Гораздо спокойнее, чем 20 лет назад. Но, конечно, я бы от нее не отказался, если бы мне за это ничего не было", - признался актер.

Мышеловка для кота: будет предостаточно экшн-сцен / 1+1

По словам Савина, в картине будут присутствовать погони, драки, другие экшн-сцены, и в общей сложности около 50 съемочных сцен, которые планируются завершить в середине лета.

Над сценарием сериала работал целый коллектив авторов - Андрей Яковлев, Михаил Савин, Юрий Пойманов, Дмитрий Маликов, Михаил Шейко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин. Шоуранерами стали Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.

Сериал будет выходить в 12 сериях, о вероятном продолжении пока никто не говорит. Предполагаемая дата выхода - август-сентябрь 2019.