Комиссия Госкино "зарезала" сезон сериала "Сваты" – СМИ

кадр из сериала Сваты

15 членов экспертной комиссии Госкино Украины проголосовали за отказ в выдаче прокатного удостоверения второму сезону сериала Сваты (производства ООО Киноквартал).

Соответствующее сообщение опубликовал портал Детектор Медиа. По данным журналистов, один член комиссии выступил за выдачу прокатного удостоверения, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии вовсе не явился на заседание

Представители холдинга 1+1 медиа немедленно уточнили у членов экспертной комиссии причину отказа.

Читайте такжеУмер звезда "Сватов" и "Слуги народа""Член комиссии Мария Гурская сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство", − рассказали журналисты.

По ее мнению, сериал развивает у украинцев "чувство неполноценности" и пытается унизить их достоинство, поскольку семья персонажей с украинской фамилией выглядит гораздо менее образованной, "колхозниками" − в отличие от семьи с русской фамилией.

Напомним, ранее, 27 марта нынешнего года Окружной административный суд Киева признал незаконным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты".

Апелляция же представителей СБУ и Госкино Украины на данное решение была отклонена Шестым апелляционным административным судом.