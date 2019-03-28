Добронравов после отмены запрета на вьезд в Украину собрался выступить в Крыму

Актер приедет в Керчь со спектаклем.
Российский актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов, которому суд отменил запрет на въезд в Украину, снова намерен поехать в аннексированный Крым. Собственно, именно из-за посещения полуострова в ноябре 2017 года СБУ запретила Добронравову въезд на три года.
8 апреля актер должен выступить в Керчи в рамках гастролей спектакля "Ловушка для мужа", где он играет главную роль. Информация о выступлении знаменитости обнародована на сайте керченского ДК "Корабел".
Отметим, что билеты на спектакль практически раскуплены, остались самые дорогие места за 2600-3600 рублей (около 1000-1500 гривен).
Напомним, что 27 марта Окружного админсуд Киева по исковому заявлению канала "1+1" и компании "Киноквартал" отменил запрет на въезд в Украину Добронравову, и аннулировал решение о том, что в Украине нельзя демонстрировать некоторые киноленты с его участием.
Ранее Федор Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину.