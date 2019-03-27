Суд отменил запрет на въезд в Украину и показ фильмов звезде ситкома Сваты

Федор Добронравов / Киномания

Российскому актеру Федору Добронравову, прославившемуся по роли в комедийном сериале Сваты, в судебном порядке отменили запрет на въезд в Украину.

Соответствующее сообщение было опубликовало представителями пресс-службы Окружного админсуда Киева. Кроме того, судьи аннулировали решение о том, что в Украине нельзя демонстрировать некоторые киноленты с его участием.

В ОАСК сочли противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для трехлетнего запрета въезда Федора Добронравова в Украину и отменили соответствующее постановление ведомства.

Читайте такжеСтала известна причина госпитализации актера Федора ДобронравоваКроме того, противоправным судьи признали и обращения украинских спецслужбистов в Минкульт о внесении актера в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности(Добронравов не один раз посещал аннексированный Россией Крым и публично поддерживал аннексию полуострова),

Далее, ОАСК отменил приказ Госкино об аннулировании лицензий на право распространения и демонстрации определенных фильмов, в которых снимался Добронравов.

К слову, ОАСК рассматривал данное дело по исковому заявлению канала 1+1 и компании Киноквартал.