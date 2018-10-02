Федор Добронравов / akter1

Дата рождения: 11 сентября 1961 года, Таганрог, Ростовская область, РСФСР, СССР.

Образование и детство

Федор Викторович Добронравов родился в Таганроге. Отец - строитель, мать – работница хлебзавода. Федор – не единственный ребенок в семье, у него есть сестра Любовь.

С детства мальчик активно занимался баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду, так как мечтал быть клоуном, а для поступления в цирковое училище нужна хорошая физическая подготовка. Кроме того, он часто выступал на концертах, пел.

Федор дважды пытался поступить в цирковое училище, но обе попытки были неудачными.

Вместо учебы Добронравов с 1979 по 1981 год проходил срочную воинскую службу в ВДВ, в 1180 гвардейском артиллерийском полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Шамхоре (Азербайджан). Туда он попал благодаря высокому росту (186 см), и хорошей физподготовке.

После возвращения из армии Добронравовупришлось помогать семье, и он устроился слесарем на заводе, и даже работал дворником в детском саду.

Окончил Воронежский государственный институт искусств в 1988 году.

Федор Добронравов / https://24smi.org

Творческая карьера

Во время учебы в Воронеже Федор не терял время – вместе с однокурсниками они создали студенческий театр "Рубль".

После окончания учебы, Добронравов работал актером в Воронежском молодежном театре. Там его заметил Константин Райкин, и по его приглашению, в 1990 году Добронравов переехал в Москву, и стал актером театра "Сатирикон. Первое время Федору пришлось мыть полы в Третьяковской галерее, и жить в гримерке театра.

Спустя 13 лет работы в театре, который принес Добронравову опыт, и возможность выступать на одной сцене с Евгением Евстигнеевым, Татьяной Васильевой и Николаем Волковым, актер решил уйти.

Спустя три месяца после увольнения приглашен Александром Ширвиндтом в театр Сатиры. Добронравов является одним из ведущих актеров театра, в качестве режиссера выпустил два спектакля.

В 1993 году Добронравов дебютировал в кино с небольшой ролью в фильме "Русский регтайм". Затем его пригласила СветланаДружинина в исторический сериал "Тайны дворцовых переворотов". В 1995 году он снялся в драме "Летние люди". Всего артист снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.

Александр Цекало пригласил Добронравова участвовать в 2005 году в скетч-шоу "6 кадров", в котором актер снимался до 2014 года.

Федор Добронравов в скетч-шоу "6 кадров" / https://www.kino-teatr.ru

С 2006 года озвучивал мультфильмы и дублировал иностранные фильмы. Участвовал в телевизионных развлекательных шоу "Большая разница", "Сам себе режиссер" и "Слава богу, ты пришел!".

Однако широкую известность и обожание публики актер получил после съемок в сериале "Сваты", в котором сыграл роль Ивана Будько.

В апреле 2014 года Добронравов в интервью программе "Невероятная правда о звездах" заявил, что передача Крыма Украине была ошибкой. он сказал, что выступает за "исправление ошибки", совершенной Никитой Хрущевым, в результате которой Крым присоединили к Украине.

Сериал в 2017 году запретили к показу в Украине после того, как Добронравова внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.

Сериал "Сваты" / Скриншот

В 2016 году основал Продюсерский центр "Федор Добронравов". Основной вид деятельности - создание кинофильмов, телесериалов и спектаклей. Дебютным проектом центра стал полнометражный художественный фильм "Жили-были", в котором Добронравов сыграл одну из главных ролей и впервые выступил в качестве кинопродюсера.

В марте 2018 года Добронравов перенес инсульт, ему пришлось отменить на какое-то время все спектакли.

В СМИ распространились слухи о смерти актера, однако ему провели экстренную операцию, он прошел курс реабилитации, и уже в апреле 2018 года впервые вышел на сцену после перенесенной болезни в спектакле "Где мы?" на сцене родного Театра Сатиры.

Личная жизнь

Добронравов сразу после армии женился на Ирине – с ней он был знаком с детства, они вместе учились в одной школе.

В браке у пары родились двое сыновей: Виктор Добронравов (род. 1983) и Иван Добронравов (род. 1989), которые, как и отец, работают актерами.

Федор Добронравов с сыновьями / https://uznayvse.ru

У Добронравова две внучки, дочери старшего сына Виктора: Варвара (род. 2010) и Василиса (род. 2016).

Интересные факты

Добронравов в 2011 году поучил звание Народный артист Российской Федерации.

Рост актера – 186 сантиметров.

По стопам Добронравова пошли и его сыновья: Виктор и Иван. Виктор Добронравов приобрел известность благодаря роли Феди Короткова в сериале "Не родись красивой", а Иван Добронравов – сыграв главную роль в картине "Возвращение". В 2006 году Федор Викторович и Иван снялись в сериале "Кадетсво", завоевавшем необыкновенную популярность среди телезрителей. Иван исполнил главную роль суворовца Левакова, а Федор Добронравов появился в роли отца суворовца Перепечко.