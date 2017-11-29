Госкино приняло окончательное решение по сериалу "Сваты"

Сериал "Сваты" запретили к показу в Украине после того, как российского актера Федора Добронравова, принимавшего участия в съемках ленты, внесли в перечень иностранных артистов , которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.

Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщил заместитель главы Госкино Сергей Неретин. По его словам, прокатное удостоверение "Сватов" в Украине будет аннулировано.

"На практике это означает, что сериал не смогут показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах", - уточнил он.

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Напомним, актера Добронравова внесли в список запрещенных артистов 28 ноября. Также в перечне запрещенных в Украине артистов значатся еще 113 человек.

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