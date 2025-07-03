"Это не поддается осмыслению": Роналду эмоционально прокомментировал гибель Диогу Жоты

Криштиану Роналду и покойный футболист были коллегами и приятелями.

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Погиб Диогу Жота - Криштиану Роналду отреагировал на смерть футболиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diogoj_18, instagram.com/cristiano

Кратко:

Диогу Жота разбился в автокатастрофе

Криштиану Роналду почтил память коллеги по Сборной Португалии

Сегодня, 3 июля, в автокатастрофе в Испании погиб Диогу Жота - форвард Сборной Португалии по футболу и футбольного клуба "Ливерпуль". Ему было 28 лет. У Жоты остались жена, свадьбу с которой он сыграл всего за 10 дней до трагедии, и трое маленьких детей.

Память о футболисте в своем блоге в Instagram почтил его коллега по Сборной Португалии Криштиану Роналду. Он опубликовал черно-белое фото Диогу, выразил соболезнования его семье. Сам он шокирован потерей товарища.

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"Это не поддается осмыслению. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им душевных сил в этой ситуации. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре (брат Жоты; погиб в катастрофе вместе с ним - прим. редактора). Мы все будем скучать по вам", - написал Роналду.

Погиб Диогу Жота - Криштиану Роналду отреагировал на смерть футболиста / instagram.com/cristiano

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О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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