Иван Добронравов впервые стал отцом

3 декабря 2018, 11:11

У 29-летнего актера родилась дочь.

Иван Добронравов
Иван Добронравов с женой Анной стали родителями / https://ru.hellomagazine.com

Младший сын известного актера Федора Добронравова Иван впервые стал отцом. У 29-летнего актера родилась дочь Вера.

О прибавлении в актерской семье стало известно на днях, об этом рассказал старший брат Ивана Виктор в программе "Однажды", передает "СтарХит". Он признался, что сейчас две его подросшие дочери Варвара и Василиса уступили место для дедушкиных игр новорожденной Верочке.

"Вера Ивановна, поскольку самая младшая, ей все внимание. Но потом пройдет небольшое количество времени, она начнет ходить, они будут все вместе этим роем бегать, — рассказал Виктор. — Варя уже взрослый человек, она называет отца "дедуля", а Василиса "дядя Федя". Когда была маленькой, она даже побаивалась его энергетики, а сейчас и сама ему фору даст", - рассказал Виктор Добронравов.

К слову, Вера родилась еще в начале июля, и пара тщательно скрывала факт рождения ребенка.

Федор Добронравов
Федор Добронравов с внучкой Верой / https://www.instagram.com/fedor_dobronravov/?hl=ru

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Федор Добронравов Иван Добронравов
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