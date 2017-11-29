Скандал вокруг "Сватов". Минкульт внес Добронравова в "черный список"

Скандальная ситуация вокруг звезды популярного ситкома вышла на новый уровень
Чиновники украинского Министерства культуры включили актера Федора Добронравова, исполнителя одной из ведущих ролей в комедийном телесериале "Сваты", в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Такая информация была опубликована на официальном интернет-портале ведомства.
Добронравов был внесен в список во вторник, 28 ноября, на основании обращения Службы безопасности Украины.
К слову, по ныне действующей редакции закона "О кинематографии", Госкино Украины имеет право отказать в выдаче либо вовсе отозвать выданную лицензию на распространение и прокат фильмов, в создании которых принимал участие человек, представляющий угрозу нацбезопасности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ наказала актера из "Сватов" запретом въезда в Украину сроком на три года.