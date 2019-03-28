Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину

Федор Добронравов / Myslo

Известный российский актер Федор Добронравов, прокомментировал решение киевского суда об отмене запрета на въезд в Украину и запрета на демонстрацию фильмов со своим участием.

"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали. Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда", − цитирует актера портал Йод.

На вопрос, готов ли Добронравов участвовать в съемках продолжения ситкома Сваты, где он исполнял одну из ведущих ролей, тот ответил: "Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Добронравова госпитализировали в России на грани инсульта. До этого актер в очередной раз стал дедом.