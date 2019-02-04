В России на грани инсульта госпитализировали актера "Сватов"

Федор Добронравов снова попал в больницу / akter1

В российской Рязани с театральных подмосткам карета скорой помощи увезла в больницу известного российского актера Федора Добронравова, которого украинский зритель знает по сериалу "Сваты".

Как сообщает Экспресс-газета, артист был госпитализирован в предынсультном состоянии.

По словам очевидцев, актеру стало плохо накануне выступления в местном театре. Коллеги за кулисами измерили ему давление и вызвали бригаду скорой помощи.

Отмечается, что из-за госпитализации Добронравов также пропустит гастроли в Туле.

Как известно, помимо "Сватов" Добронарвов также знаменит ролями в сериалах "Ликвидация", "Папины дочки" и "Кадетство".

Напомним, год назад Добронравов играл на сцене театра уже с симптомами инсульта, а затем был экстренно госпитализирован.