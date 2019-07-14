Пальчевский предупредил, что может погубить Зеленского

Владимира Зеленского могут погубить назначения, предупредил Андрей Пальчевский / Скриншот видео с youtube.com

Бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предупредил, что украинского лидера могут погубить назначения.

Соратники главы государства в Офисе президента (прежнее название — Администрация президента) сосредоточили в своих руках неограниченную власть, рассказал ведущий в эфире Politeka Online.

Собеседник отметил, что украинцы выбирали Зеленского, а не его коллег, а скоро, не дай Бог, не будут помнить фамилию того, кого выбирали, "потому что мелькают все время какие-то администраторы, которые грудью закрывают подход народа к народному президенту".

"…назначения, Владимир Александрович, назначения могут вас погубить — это я обращаюсь к нему лично. Вот. Вся проверка должна осуществляться каким-то органом консультативным, который должен быть создан при президенте. Когда-то существовала комиссия партийного контроля", — подчеркнул предприниматель.

Читайте такжеСокурсник Путина рассказал об эпохальной задаче команды ЗеленскогоПальчевский полагает, что такую комиссию партийного контроля политсиле президента Слуга народа нужно создать, "но не из числа первых людей, а со стороны, потому что иначе все будет контролировать аппарат".

"Когда-то Владимир Ильич Ленин (советский политический и государственный деятель — Ред.), уже умирая, написал о Сталине (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.), который потом, как вы помните, стал диктатором, — о том, что "товарищ Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть, я не уверен, что он сможет правильно пользоваться этой властью", — добавил телеведущий.

Предприниматель считает, что с этим лозунгом Зеленский "должен вставать и смотреть на своих соратников на Банковой (в Офисе президента — Ред.), они сосредоточили в своих руках неограниченную власть". Напомним, Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Также президент назначил друга детства и главу своего избирательного штаба на президентских выборах 2019 Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Партию Слуга народа возглавил cпикер предвыборного штаба Зеленского, советник президента по политическим вопросам — политтехнолог Дмитрий Разумков.