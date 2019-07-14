В Одессе на пляж обвалился оползень: спасатели ищут людей

Спасатели разбирают оползень для исключения жертв / Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области

В Киевском районе Одессы 14 июля со склона на побережье обвалилось огромное количество земли.

По информации ГСЧС в Одесской области, оползень произошел между центральным пляжем и пансионатом Борей.

Спасатели отмечают, что площадь обвала составила порядка 150 м². Оползень сошел примерно в 17.30.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Специалисты проверяют, нет ли под завалом людей, которые в момент схождения оползня могли отдыхать на пляже.

Напомним, ранее в курортной зоне Одессы случился оползень. Вниз сполз приморский склон длиной около 20 м и шириной в 60 м.