На Закарпатье мощный оползень блокировал главную автотрассу: фото

В Раховском районе Закарпатской области 26 мая после 16:00 крупный оползень полностью перекрыл трасу "Мукачево-Рогатин", которая является наиболее значимой транспортной артерией региона.

"Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин", которая после международной трассы "Киев - Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей", - сообщает пресс-служба губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.

По информации местной власти, на данном участке пути образовалась автомобильная пробка. На место инцидента вызваны дорожные службы со спецтехникой.

"Данных, что кто-то пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местной власти", - подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

Напомним, 10 мая под Мукачево в Закарпатской области произошел оползень, в результате были разрушены дома. Всего пострадало около семи частных домовладений.