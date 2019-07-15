Новый глава Херсонщины Гусев на выборах выступал против Зеленского

Юрий Гусев после победы Зеленского резко изменил свои политические предпочтения / Фото: censor.net.ua

Новый глава Херсонской области Юрий Гусев перед выборами президента неоднократно выступал на телеканале Прямой с критикой в адрес тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Журналист Алексей Братущак сделал в Facebook подборку видео, где Гусев на канале Порошенко демонстрирует явную поддержку экс-главе государства.

"Это надо уметь так развести президента. Во время выборов топить против него, рассказывать об угрозе популизма Зеленского, о симпатии к нему Кремля. А потом — вжух — и стать его подчиненным — получить от Зеленского должность руководителя Херсонской облгосадминистрации", - отметил журналист.

Братущак публично спросил у Гусева, когда он был по-настоящему искренним: во время ярых выступлений против Зеленского или в стремлении работать в его команде в качестве руководителя области.

Це треба вміти так розвести президента. Під час виборів топити проти нього, розповідати про загрозу популізму Зеленського, про симпатії до нього Кремля. А потім - вжух - і стати його підлеглим - отримати від Зеленського посаду керівника Херсонської облдержадміністрації. Хоча. Може, то не Зеленського розвели? А вони всіх навколо розводять? Yuriy Husyev, коли ж ти був щирим? Коли топив проти Зеленського? Чи коли вирішив працювати з ним? Невеличкий кліп у подарунок. На згадку... Опубликовано Oleksii Bratushchak Понедельник, 15 июля 2019 г.

Напомним, Зеленский на пост нового главы Херсонской областной государственной администрации назначил экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.