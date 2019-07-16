В Киеве нашли повешенным парня, который ушел на Atlas Weekend и пропал

Вадим Онищенко найден повешенным / Facebook

В одном из домов столицы нашли повешенным 20-летнего Вадима Онищенко, который пошел на фестиваль Atlas Weekend и пропал.

Труп парня обнаружили на улице Институтской, 18а, он был на одной из лестниц высотного дома и висел между 24 и 25 этажами, передает Информатор.

Тело провисело на лестнице несколько дней, прежде чем его обнаружили

По предварительной информации правоохранителей, парень покончил жизнь самоубийством.

Вадим не выходил на связь с 11 июля, в последний раз его видели на Крещатике, когда он собирался ехать на фестиваль.

Родные забили тревогу, когда парень не пришел домой и не появился на работе 13 июля.

Ранее в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собой.