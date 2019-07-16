В Киеве нашли повешенным парня, который ушел на Atlas Weekend и пропал

Труп парня обнаружили в доме на улице Институтская.
В одном из домов столицы нашли повешенным 20-летнего Вадима Онищенко, который пошел на фестиваль Atlas Weekend и пропал.
Труп парня обнаружили на улице Институтской, 18а, он был на одной из лестниц высотного дома и висел между 24 и 25 этажами, передает Информатор.
Тело провисело на лестнице несколько дней, прежде чем его обнаружили
По предварительной информации правоохранителей, парень покончил жизнь самоубийством.
Вадим не выходил на связь с 11 июля, в последний раз его видели на Крещатике, когда он собирался ехать на фестиваль.
Родные забили тревогу, когда парень не пришел домой и не появился на работе 13 июля.
Ранее в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собой.