Украина скорбит из-за смерти народной артистки

Валентина Зимняя умерла на 92-м году жизни / Фото: скриншот видео из фильма День рождения буржуя

В Киеве 10 июля на 92-м году жизни умерла знаменитая украинская актриса, театральный педагог Валентина Зимняя.

"Моя и наша театральная мама! Валентина Ивановна Зимняя! Великая! Одна из последних великих! Она поверила когда-то в меня и дала дорогу в профессию! Она воспитала более 200 актеров! Сегодня на 92-м году жизни она ушла. Валентина Ивановна, спасибо Вам за все! Ваши уроки и Ваша любовь останутся с нами навсегда", - сообщил в Facebook о смперти своей наставницы ее ученик, актер и телеведущий Вячеслав Соломка.

Причина смерти артистки не называется

Как известно, родилась Зимняя в 1928 году в селе Вишневчик, ныне Хмельницкой области. Окончила Киевский театральный институт, 19 лет проработала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре. Среди ее учеников – артисты Тарас Жирко, Инна Капинос, Светлана Орличенко. Учились у Валентины и кинорежиссер Олесь Санин, Василий Вовкун, телеведущие Лилия Ребрик, Снежана Егорова, певица Оксана Хожай. Зимняя была профессором кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Играла в сериалах День рождения Буржуя, Леший, Смерть шпионам!, фильмах Волчица, Марианна и Платон мне друг.

Напомним, в Одессе 29-летний ведущий Евгений Щербаков выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился.