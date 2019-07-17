Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж

Робер Васеж / RTP

Бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж умер в возрасте 79 лет, сообщил сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Васеж был главным тренером Бельгии на чемпионате Европы 2000 года в Бельгии и Голландии и чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии. На домашнем Евро-2000 бельгийцы не смогли выйти из группы, а на ЧМ-2002 на стадии 1/8 финала уступили команде Бразилии.

Также специалист руководил сборной Алжира. На клубном уровне он тренировал Стандард, Льеж, Шарлеруа и лиссабонский Спортинг.

Напомним, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор.