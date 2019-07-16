Известного футболиста убили киллеры

Марк Батчелор / goal.com

В Йоханнесбурге двое киллеров на мотоцикле расстреляли автомобиль известного в прошлом футболиста Марка Батчелора. Преступление было совершено у дома экс-игрока сборной ЮАР, который как раз возвращался домой, сообщает BBC.

От полученных травм Марк скончался на месте преступления. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

"Он умер в своем автомобиле, злоумышленники ничего не похитили. Мотивы убийства устанавливаются", – заявили в полиции Йоханнесбурга.

Киллеры расстреляли авто Марка Батчелора / BBC

Стоит отметить, кроме своей футбольной карьеры, Батчелор часто фигурировал в скандалах с нарушением закона, его связывали с местными криминальными авторитетами, что могло и стать причиной убийства.

Напомним, мать известного нигерийского тренера Самсона Сиасиа была похищена из своего дома.