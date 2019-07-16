Мать известного тренера похитили

Самсон Сиасиа / Goal.com

Мать бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа была похищена из своего дома в штате Байелса на юге страны, сообщает The Guardian Nigeria.

Ночью вооруженные злоумышленники ворвались в дом 76-летней женщины и похитили ее. Преступники пока не связались с родственниками жертвы и не выставляли свои требования.

Отметим, что это уже не первое похищение женщины. Аналогичный инцидент произошел в ноябре 2015 года. Тогда трое преступников увезли ее из дома на мотоцикле. Сиасиа в тот момент находился в Гамбии, где готовил олимпийскую сборную Нигерии к играм в Рио-де-Жанейро. Тренер позднее выплатил требуемую сумму, и через 13 дней она вернулась домой.

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