В Подмосковье арестовали бывшего владельца известного футбольного клуба

Олег Шишканов / stuki-druki.com

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании бывшего владельца раменского Сатурна Олега Шишканова.

По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.

Шишканов купил Сатурн в 1997 году. В тот момент клуб выступал в Первой лиге (сейчас - Футбольная национальная лига). В 1998 году Сатурн занял первое место в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. Лучшим достижением раменчан стало пятое место в 2007 году. В 2011 году клуб вышел из РПЛ по финансовым причинам. В минувшем сезоне Сатурн занял 12-е место во Втором дивизионе в зоне Центр.

Напомним, что скандальный арбитр Анатолий Жабченко будет судить матчи чемпионата России.