Скандальный украинский арбитр будет судить матчи чемпионата России

Анатолий Жабченко / dynamo.kiev.ua

40-летний арбитр Анатолий Жабченко назначен на игру российской Второй лиги Машук-КМВ – Дружба, которая состоится 16 июля, сообщает Спорт-Экспресс.

Жабченко, который теперь представляет Краснодар, имеет право обслуживать матчи чемпионата России. В конце июня исполком РФС включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч российского чемпионата.

Напомним, Жабченко родился в Симферополе, в 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи УПЛ, на которых работал до 2017 года.

В течение последних двух лет он работал только на матчах, проходивших в аннексированном Крыму. К слову, в июне 2017 года рефери был включен в базу сайта Миротворец.