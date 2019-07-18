В Одессе при странных обстоятельствах погиб ведущий

Евгений Щербаков / instagram.com/nikulina_evgenia

Евгений Щербаков умер в Одессе, во дворе жилого комплекса Шестая жемчужина.

29-летний ведущий выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Трагедия произошла около 07:00 во дворе его дома, на Гагаринском плато, пишет Информатор.

Медики скорой помощи констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа.

По предварительной версии - это самоубийство, но знакомые и друзья Евгений утверждают, что у него не было предпосылок, и он собирался жить еще долго.

О смерти друга написала Евгения Никулина. По ее словам, прощание и похороны пройдут в пятницу 19 июля в Днепре.

"Мы рождаемся, делаем первые шаги, растём, радуем родителей, играем в КВН, смеёмся, плачем, пьём коньяк... любим, делимся сокровенным... и провожаем друзей...⠀Небо забирает лучших, достойных вечной жизни тех, кто осознал, тех, кто прошёл уроки и открыл миру сердце.⠀Я знаю много людей.... многие мне приятны, многие безразличны... а кого- то Я буду помнить всю жизнь до тех пор пока мы не встретимся обнимемся и снова будем громко смеяться...не знаю, пьют ли на небе коньяк и есть ли там "Дружба", но нам точно будет круто! Мы будем танцевать дурацкие танцы и просто будем счастливыми!⠀Я знаю, что ты меньше всего хотел бы, чтобы люди плакали... свет твоей души он такой яркий... что ещё много лет будет светить нам.⠀Жек! КисаЗая! Женька! Тезка, свети звездочкой. Спасибо, что подарил столько счастливых мгновений! Твоя жизнь была полезна, как ты и хотел!", - написала она в Instagram.

Евгений Щербаков умер/ скриншот

Погибший — известный ведущий, КВНщик, конферансье, шоумен. Он — участник проектов "Импровизация ведущих", "Прожарка", "ДОМ-2".

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