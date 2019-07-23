В полиции рассказали о новой версии убийства Шеремета

Сергей Князев рассказал о расследовании убийства Павла Шеремета / УНИАН

Журналиста Павла Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, это является одним из перспективных направлений расследования убийства журналиста.

Князев подчеркнул, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что правоохранители проверяют связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Также исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса, подчеркнул Князев во время брифинга.

Читайте такжеВ ГПУ не обнаружили в убийстве Павла Шеремета признаков терактаОн добавил, что по результатам экспертиз установлена непричастность жительницы Донецка Юлии Прасоловой, осужденной за подрыв автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша, к убийству журналиста Шеремета.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у правоохранителей есть "горячие версии" убийства журналиста Павла Шеремета.