Луценко отчитался о ходе расследования убийства Шеремета: есть "горячие версии"

Есть "горячие версии" убийства Павла Шеремета, отчитался Юрий Луценко / Reuters

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у правоохранителей есть "горячие версии" убийства журналиста Павла Шеремета.

Для раскрытия преступления делается все возможное, написал глава Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.

Луценко поделился, что в пятницу, 19 июля, заслушал новый ежеквартальный отчет, в частности, начальника Национальной полиции Сергея Князева по делу об убийстве Шеремета.

"…Допрошены сотни человек. Проверены — десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", — утверждает он.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвалось авто, в котором ехал Павел Шеремет, журналист погиб. С погибшим попрощались в Киеве, а потом похоронили в столице Беларуси Минске. После экспертизы стало известно, что Шеремет погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин сказал, что человек, которого он считает заказчиком убийства журналиста, сейчас занимает довольно высокий пост. По его словам, скорее всего, между делом об убийстве Шеремета и делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе есть связь.

Президент Владимир Зеленский публично дал поручение Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования Шеремета.