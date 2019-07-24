Жуткий смерч на Херсонщине засняли на видео

В сеть выложили видео, как на границе Херсонской области пронесся смерч. Случилось это вечером 23 июля.

Торнадо двигалось по полю, а потом рассеялось за считанные секунды.

"Херсонская область, в наших краях уже появляются такие природные явления, как смерч", – отметил автор видео Андрей Назаренко.

В комментариях к видео на Facebook люди пишут: "Ничего себе, видела однажды небольшой около Аскания Нова, но этот просто огромный", "В этих краях это природное явление часто встречается! В начале 80-х годов был такой смерч, что корову поднял, половину домов в селе разрушил" и пр.

Напомним, в мае 2019 смерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса. Тогда стихия уничтожила лиственные и хвойные насаждения, а также разрыла теплицы.

Позднее в том же месяце на Буковине бушевал мощный смерч. Очевидцы сообщили, что он вырвал и крутил деревья.