"Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео

В Черновицкой области был мощный смерч / Скриншот видео с youtube.com

В Черновицкой области (Буковина) недалеко от населенных пунктов бушевал смерч, очевидцы сообщили, что он вырвал и крутил деревья.

Смерч засняли на видео, ролики, на которых запечатлено природное явление, в понедельник, 20 мая, появились на канале в YouTube Молодий буковинець.

Пользователь Кристиан Баш сообщил, что смерч был в селе Сучевени, а снимали его из другого села — Каменка.

На одном из видео слышны комментарии очевидцев. "Офигеть, как оно крутит… Смотри,… там… в середине что-то летает, там, походу, деревья... Смерч в Украине…", — сказала очевидица.

"Что же там делается, люди добрые,… капут…", — поделился мнением мужчина.

Ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевал смерч и за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. Синоптик Наталья Диденко писала, что в Украине были погодные условия, благоприятные для образования смерчей — несколько дней наблюдались значительные температурные контрасты, длительное время шел дождь, и воздух насытился влагой.